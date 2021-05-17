Суд вынес приговор фигурантам дела о похищении певца Авраама Руссо

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Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Об этом сообщает ТАСС.

Главными подозреваемыми по делу стали телохранитель племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Владимир Гусаков и Эльяр Дамиров. Судом они были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно.

На данный момент оба фигуранта освобождены от отбывания наказания в связи с истекшим сроком привлечения ответственности.

В 2019 году подсудимые были освобождены от назначенного им наказания в связи с добровольным освобождением похищенного ими артиста.

По данным следователей, в январе 2004 года экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов обманом заманил певца в столичный ресторан "Прага", а после этого отвел его к себе в кабинет. Там он совместно с другими мужчинами избил Руссо.