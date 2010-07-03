Фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо освободили от наказания

Фото: Москва 24/Агентство "Москва"

Пресненский суд Москвы освободил от наказания племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова, фигурирующих в деле о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо, сообщает ТАСС.

По словам судьи Елены Абрамовой, подсудимые освобождены от уголовной ответственности в связи с добровольным освобождением похищенного ими артиста.

По данным следователей, в январе 2004 года экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов обманом заманил певца в столичный ресторан "Прага", а после этого отвел его к себе в кабинет. Там он совместно с другими мужчинами избил Руссо.

Марданова арестовали в сентябре 2018 год. Ему предъявили обвинение в похищении человека. Однако 15 октября Мосгорсуд изменил Марданову меру пресечения, освободив его под залог в 10 миллионов рублей.

Самому Тельману Исмаилову в октябре заочно предъявили обвинение по делу о похищении певца.