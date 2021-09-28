Пешехода отбросило на автобус в результате ДТП в центре Москвы

Фото: depositphotos/TakeArt

Пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус в результате аварии на улице Маросейка в Москве. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На улице Маросейка в районе дома 7/8 произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус", – говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

В районе аварии было затруднено движение, также временно были изменены маршруты автобусов М3, Т25 и 122.

Сейчас, по данным столичного департамента транспорта, движение в районе ДТП восстановлено.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Калининграде. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.