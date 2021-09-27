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Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
В Калининграде внедорожник въехал в остановку
В Калининграде автомобиль наехал на автобусную остановку, пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
"В ДТП пострадали два пешехода, находившиеся на остановке общественного транспорта, мама (возраст уточняется) и мальчик 2012 года рождения", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел на въезде в город. Согласно предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и наехал на остановку в районе дома 51 по улице Александра Невского.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее автомобиль Daewoo сбил мать с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Молдагуловой возле дома 3, корпуса 3.
В результате пострадал 13-летний мальчик. Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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