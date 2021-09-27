Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В Калининграде внедорожник въехал в остановку

В Калининграде автомобиль наехал на автобусную остановку, пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

"В ДТП пострадали два пешехода, находившиеся на остановке общественного транспорта, мама (возраст уточняется) и мальчик 2012 года рождения", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел на въезде в город. Согласно предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и наехал на остановку в районе дома 51 по улице Александра Невского.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее автомобиль Daewoo сбил мать с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Молдагуловой возле дома 3, корпуса 3.

В результате пострадал 13-летний мальчик. Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

