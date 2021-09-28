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В Москве с начала года больше всего ДТП произошло с участием пешеходов, всего за это время погибли 86 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"По результатам анализа состояния аварийности за 8 месяцев текущего года одним из преобладающих видов ДТП является наезд на пешехода – 31% от общего числа зарегистрированных ДТП", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основной причиной аварий с пешеходами является переход проезжей части в неположенном месте. А одним из самых аварийных дней недели является вторник.

В пресс-службе рассказали, что управлением ГИБДД столицы было принято решение провести общегородской профилактический рейд, направленный на профилактику ДТП с пешеходами.

Ранее сообщалось, что с начала года ГИБДД столицы пресекла более 24 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобиле.

В ведомстве подчеркнули, что применение детских кресел является важнейшим условием для обеспечения безопасности юных пассажиров. Детские удерживающие устройства позволяют снизить риск получения травм (в том числе несовместимых с жизнью) в случае ДТП.

