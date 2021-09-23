ДТП с участием пешехода произошло на Ленинградском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

ДТП с участием пешехода случилось на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Известно, что авария произошла в районе дома 62А.

"На месте работают оперативные службы города", – заявили в Дептрансе.

На данный момент данных о пострадавших нет. Причины ДТП выясняются.

"Движение личного транспорта не затруднено", – добавляется в сообщении.

Ранее ДТП с участием 7 автомобилей произошло на Ленинградском проспекте. Движение на участке осуществлялось по одной полосе из трех.

До этого машина скорой помощи перевернулась на пересечении улицы Генерала Белова с Ореховым бульваром в Москве. Произошло это после того, как в заднее крыло врезался кроссовер.