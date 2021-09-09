Один человек погиб в результате ДТП с автобусом под Казанью

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В результате ДТП с автобусом на трассе Казань – Оренбург погиб один человек, еще 12 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"При столкновении автобуса и легкового автомобиля, предварительно, пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. Один (человек) погиб на месте до приезда СМП. Один пострадавший в тяжелом состоянии, 10 человек, в том числе один ребенок, – в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

В региональном ведомстве уточнили, что пострадавший в аварии ребенок будет доставлен в республиканскую клиническую больницу, а девять человек – в РКБ. На место аварии вылетел вертолет санавиации.

В МВД Татарстана рассказали, что авария произошла на 71-м километре трассы Казань – Оренбург. Участниками ДТП стали автобус и автомобиль Honda Civic.

Ранее ДТП с участием междугороднего автобуса произошло на Кубани. Авария случилась на трассе Темрюк – Краснодар – Ставрополь примерно в 20 километрах от города Кропоткина. В результате случившегося пострадали семь человек.

