Один человек погиб в результате ДТП с автобусом под Казанью

12:53
Фото: телеграм-канал Mash Iptash
В результате ДТП с автобусом на трассе Казань – Оренбург погиб один человек, еще 12 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
"При столкновении автобуса и легкового автомобиля, предварительно, пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. Один (человек) погиб на месте до приезда СМП. Один пострадавший в тяжелом состоянии, 10 человек, в том числе один ребенок, – в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
В региональном ведомстве уточнили, что пострадавший в аварии ребенок будет доставлен в республиканскую клиническую больницу, а девять человек – в РКБ. На место аварии вылетел вертолет санавиации.
В МВД Татарстана рассказали, что авария произошла на 71-м километре трассы Казань – Оренбург. Участниками ДТП стали автобус и автомобиль Honda Civic.
Ранее ДТП с участием междугороднего автобуса произошло на Кубани. Авария случилась на трассе Темрюк – Краснодар – Ставрополь примерно в 20 километрах от города Кропоткина. В результате случившегося пострадали семь человек.
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