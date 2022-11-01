Показатели содержания нефти в реке в Томской области превысили норму в 286 раз

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Содержание нефти в реке Томи, которая располагается неподалеку от города Северска в Томской области, превышает показатели нормы в 286 раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

С жалобой в ведомство обратились местные жители. Они сообщили, что река стала похожа на тягучий мазут. Состояние воды также подтвердилось видеокадрами, распространенными в Сети.

"Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды: содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз", – написала Радионова.

Она уточнила, что ведомство направило в местную администрацию информацию о загрязнении для его дальнейшей ликвидации.

Ситуация находится на контроле Росприроднадзора, сообщила Радионова.

До этого заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве с начала текущего года специалисты проверили свыше 2 миллионов анализов качества воды. Забор проб на территории столицы осуществляют более чем в 250 местах.

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