Депутат призвал не оставлять без внимания инцидент с косулями в Курганской области

Фото: телеграм-канал Baza

Ситуация с больными косулями в Курганской области является потенциально опасной, специалисты должны заняться лечением животных и оперативно изучить их заболевание. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

В четверг в Сети появилось видео со странно ведущими себя косулями: они бились в конвульсиях, ходили кругами, а изо рта у них шла пена. По некоторым данным, таких животных насчитывается около 30. Ветеринары не могут определить болезнь, говорят, что видят подобное впервые. Для выяснения причин у парнокопытных взяли анализы.

"Надо оперативно изучить этиологию этого заболевания, его происхождение, симптомы, заразность. И, безусловно, обеспечить локализацию тех животных, которые заражены или находятся в зоне заражения", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что убивать этих животных ни в коем случае нельзя, с ними должны поработать специалисты. Важно изучить болезнь, узнать, как она попала в регион, и не допустить заражения других особей.

"Мы сейчас отработаем с территориальным подразделением Россельхознадзора, чтобы все было эффективно и при этом гуманно", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, игнорировать ситуацию нельзя, потому что пока неясно, может ли болезнь, которой заразились косули, передаться человеку.

Ранее в японской префектуре Ямагучи участились случаи нападения диких обезьян на людей. За две недели зафиксировали 10 таких нападений. От одного из животных пострадал маленький ребенок.



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