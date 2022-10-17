Мосводосток очищает загрязнение на участке Москвы-реки в районе Саввинской набережной

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Специалисты Мосводостока ведут очистку загрязнения на участке Москвы реки в районе Саввинской набережной в Хамовниках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Информация об образовавшейся на поверхности реки радужной пленке поступила в диспетчерскую службу Мосводостока 17 октября.

"На место оперативно прибыли наземная бригада и суда коммунального флота Мосводостока. В настоящее время ведется работа по его (пятна. – Прим. ред.) уничтожению с помощью сорбента "Гидробрейк", – говорится в сообщении.

Ранее Мосводосток устранил загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста. Москвичи опубликовали в Сети фотографии и пожаловались на бензиновое пятно, которое появилось на поверхности воды.

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