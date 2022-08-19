Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста устранили

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты Мосводостока устранили загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста. Об этом комплекс городского хозяйства столицы сообщил в своем телеграм-канале.

До этого москвичи в Сети опубликовали фотографии и пожаловались на бензиновое пятно, которое появилось на поверхности воды.

"Завершили работы по ликвидации загрязнения на поверхности Москвы-реки в районе Автозаводского моста", – говорится в публикации ведомства.

Ранее стало известно, что специалисты Мосводостока устранили загрязнение на участке Москвы-реки в районе Крымского моста. Отмечалось, что поверхность воды обработали специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения. В работах были задействованы четыре судна коммунального флота.