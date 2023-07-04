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10:06

Экология

Росприроднадзор начал внеплановую проверку "Нобель Ойла" из-за разлива нефти в Коми

Фото: телеграм-канал SHOT

Росприроднадзор организовал внеплановую проверку компании "Нобель Ойл" после разлива нефтепродуктов в Республике Коми. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что указанная компания эксплуатирует трубопровод, из-за отказа которого и произошел разлив. Проверка организована по требованию прокуратуры. Росприроднадзор уже запросил у "Нобель Ойла" необходимую документацию.

О разливе нефтесодержащей жидкости в Коми стало известно накануне. Это произошло на Южно-Ошском нефтяном месторождении. В результате разлива нефтепродукты попали в том числе в реку Колву.

По данным Росприроднадзора, в последнюю могло вытечь около тысячи кубометров нефти. При этом, как отмечали в ведомстве, "Нобель Ойл" отрицали аварию, утверждая, что компания проводит учения.

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