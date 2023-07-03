В Коми из-за отказа трубопровода в реку попала нефтесодержащая жидкость

Фото: ИТАР-ТАСС/МЧС по Самарской области

Разлив нефтесодержащей жидкости произошел на территории округа Усинск в Республике Коми из-за отказа трубопровода. Об этом со ссылкой на администрацию главы республики сообщает РИА Новости.

"На промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва", – указано в сообщении.

Устранять последствия разлива были отправлены 18 человек и 4 единицы техники. На месте происшествия также работает оперативная группа.

Ранее сообщалось, что танкер "Ерофей Хабаров" столкнулся с другим судном в районе Алексеевска Киренского района. За управление отвечал помощник капитана, который находился в нетрезвом состоянии. Судно перевозило около 832 тонн бензина.

В результате этого в реку Лена попало свыше 138 тонн топлива. Утечку удалось остановить спустя 30 минут. Было возбуждено уголовное дело.

Утечка бензина, произошедшая после столкновения танкеров в Иркутской области, остановлена