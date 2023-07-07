Росприроднадзор выявил маслянистое пятно площадью 60 тыс "квадратов" в Волге в Астрахани

Фото: телеграм-канал "МЧС АСТРАХАНЬ"

Маслянистое пятно площадью 60 тысяч "квадратов" с характерным для нефтепродуктов запахом обнаружили в акватории реки Волги в районе Астрахани. Об этом сообщается в телеграм-канале Росприроднадзора.

Специалисты ведомства организовали выездное обследование.

"Сотрудники "СевКасптехмордирекции" взяли пробы на анализ. После проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного водному объекту. Виновный в нарушении устанавливается", – говорится в сообщении.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что ведомство взяло ситуацию на контроль.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в реку Колву Республики Коми после аварии на трубопроводе компании "Нобель Ойл" на Южно-Ошском месторождении могло вытечь порядка 1 тысячи кубометров нефти. Ведомство планирует взять пробы воды и почвы, после чего совместно с ЦЛАТИ провести исследования.

Радионова подчеркнула, что нефтепродукты, которые попали в землю и воду в результате розлива, нанесут большой ущерб экологии.

Разлив нефти произошел в Татарстане