Утечку нефтепродуктов из танкера выявили на реке Лене в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"

Утечка нефтепродуктов из танкера, вставшего под погрузку дизельным топливом, произошла на реке Лене в Усть-Куте Иркутской области. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев рассказал в своем телеграм-канале.

"Начальник управления ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Сергей Викторович Моисеев сообщил, что на месте незамедлительно установили 3 ряда бонового заграждения. Кроме того, для очистки акватории применили сорбент", – поделился Кобзев.

По словам главы региона, в настоящее время за боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру подвезли дополнительное судно, чтобы перекачать топливо. Мероприятия по ликвидации последствий уже стартовали, к вечеру их планируют завершить, уточнил губернатор.

Транспортная прокуратура взяла этот инцидент на контроль. Кроме того, на территорию происшествия выехали специалисты межрегионального управления Росприроднадзора.

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