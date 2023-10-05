Нефтеразлив площадью до 3 тыс "квадратов" произошел в Коми

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На нефтесборном коллекторе под Усинском разлилась нефтесодержащая жидкость на площади до 3 тысяч квадратных метров, написала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич в своем телеграм-канале.

Происшествие случилось в 30 метрах от куста скважин 6202, за кустовой площадкой 4599.

"Отказ произошел вчера днем. Ориентировочная площадь разлива – 2 500–3 000 квадратных метров, разлив локализован, угроза распространения и попадания в водные объекты отсутствует", – поделилась она.

Киселевич добавила, что ликвидацией загрязнения занимается 31 сотрудник компаний "Лукойл-Усинскнефтегаз" и СПАСФ "Природа", а также семь единиц техники. На территории разлива находится котлован для откачки нефтесодержащей жидкости, еще три таких котлована установили по рельефу местности вниз от места отказа.

Два месяца назад специалисты зафиксировали загрязнение нефтепродуктами реки Колвы в Республике Коми. Течение реки обследовали с воздуха. Стало известно, что нефть из поврежденного нефтепровода компании "Нобель Ойл" загрязнила пять километров Колвы.