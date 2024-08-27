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27 августа, 07:10

Происшествия

Пять человек пострадали на карнавале афро-карибской культуры в Лондоне

Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN

Пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне. Об этом сообщается на странице местной полиции в соцсети X.

Уточняется, что состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Кроме того, ранения получили 50 сотрудников полиции.

Правоохранители задержали на карнавале 26 августа 230 человек за различные правонарушения.

В первый день карнавала полиция сообщала о 90 задержанных участников, а также о трех пострадавших: мужчинах в возрасте 24 и 29 лет и 32-летней женщине.

Самым частым основанием для задержания стало хранение наркотиков, владение оружием, нападения на сотрудников чрезвычайных служб.

Традиционный карнавал в Ноттинг-Хилле проводится с 1964 года, его ежегодно посещают более миллиона британцев и туристов.

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