Пять человек пострадали на карнавале афро-карибской культуры в Лондоне

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Пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне. Об этом сообщается на странице местной полиции в соцсети X.

Уточняется, что состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Кроме того, ранения получили 50 сотрудников полиции.

Правоохранители задержали на карнавале 26 августа 230 человек за различные правонарушения.

В первый день карнавала полиция сообщала о 90 задержанных участников, а также о трех пострадавших: мужчинах в возрасте 24 и 29 лет и 32-летней женщине.

Самым частым основанием для задержания стало хранение наркотиков, владение оружием, нападения на сотрудников чрезвычайных служб.

Традиционный карнавал в Ноттинг-Хилле проводится с 1964 года, его ежегодно посещают более миллиона британцев и туристов.

