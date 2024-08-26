Около 90 человек задержаны после первого дня карнавала в лондонском Ноттинг-Хилле

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Полиция Лондона задержала 90 человек после первого дня карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл. Три человека получили ножевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

Как сообщили в правоохранительных органах британской столицы, одна из пострадавших, 32-летняя женщина, находится в больнице, ее жизнь под угрозой. Также ранения получили мужчины в возрасте 24 и 29 лет.

"Сотни тысяч человек пришли сегодня в Ноттинг-Хилл, чтобы насладиться фантастическим праздником. <...> К сожалению, небольшое число людей пришли для совершения преступлений и участия в насилии", – говорится в сообщении.

Самым частым основанием для задержания стало хранение наркотиков, владение оружием, нападения на сотрудников чрезвычайных служб. Кроме того, 15 сотрудников полиции были атакованы.

Всего в обеспечении безопасности были задействованы около 7 тысяч полицейских. Их полномочия по досмотру любых вызывающих подозрения лиц были расширены.

Традиционный карнавал в Ноттинг-Хилле проводится с 1964 года, его ежегодно посещают более миллиона британцев и туристов.

Бельгийская полиция ранее задержала известного нидерландского радио-диджея Серджинио Пике. Причиной стало то, что он ехал по одному и тому же маршруту с принцессой Нидерландов Амалией. При этом мужчина не знал о маршруте представительницы королевской семьи и не планировал преследовать или сопровождать принцессу, отметил адвокат диджея Вито Шукрулу. После выяснения всех обстоятельств недоразумения полиция отпустила Пике.

