Один пострадавший при пожаре на НПЗ в Омске погиб

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Один из пострадавших во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Омске погиб. Об этом губернатор региона Виталий Хоценко написал в телеграм-канале.

Хоценко отметил, что шести пострадавшим оказана медпомощь. От госпитализации они отказались и уже выписаны.

"К сожалению, один пострадавший погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким", – говорится в публикации.

О возгорании технологического оборудования на Омском НПЗ стало известно 26 августа. Пожар не повлиял на производственную программу.

Семь человек доставили в БСМП-1. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Позже пожар на предприятии локализовали. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.