Пожар на нефтезаводе в Омске локализован

Фото: ТАСС/Стрингер

Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

"В 19:05 (16:05 мск. – Прим. ред) локализация пожара", – уточнило ведомство.

Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

Возгорание технологического оборудования на НПЗ произошло утром 26 августа. Пожар не повлиял на производственную программу. План по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия.

В результате случившегося семеро человек были доставлены в БСМП-1. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Сейчас с каждым пострадавшим работают врачи, им оказывается вся необходимая помощь.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

