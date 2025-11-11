Число погибших при взрыве у суда в Исламабаде увеличилось до 12

Фото: AP Photo/Mohammad Yousuf

Число погибших при взрыве у здания суда в пакистанском Исламабаде увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

Количество пострадавших возросло до 21.

О ЧП в столице Пакистана стало известно 11 ноября. По предварительной версии правоохранителей, террорист-смертник устроил подрыв нескольких автомобилей, припаркованных у судебного комплекса.

После произошедшего в здании инстанции была организована эвакуация. В настоящее время там продолжаются спасательные работы.

Известно, что пострадавшие были госпитализированы, состояние некоторых оценивается как тяжелое. По данным журналистов, среди них были заявители и адвокаты.