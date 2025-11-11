Число погибших при взрыве авто в центре Нью-Дели увеличилось до 12

Фото: ТАСС/EPA/RAJAT GUPTA

Число погибших в результате взрыва автомобиля в индийском Нью-Дели увеличилось до 12. Такое заявление полиции приводит агентство PTI.

В ведомстве уточнили, что три человека, получивших ранения, скончались в больнице. Кроме того, происшествие расследуется как теракт – на месте были обнаружены следы нитрата аммония. Это химическое вещество, которое может использоваться в качестве компонента взрывчатых веществ.

В Нью-Дели, в штатах Уттар-Прадеш, Бихар, Керала и ряде других, а также в Мумбаи введен режим повышенной готовности. Усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш. В аэропортах и на железных дорогах проводятся дополнительные проверки.

О взрыве в Нью-Дели стало известно вечером 10 ноября, инцидент произошел возле входа на станцию метро. Загорелись и оказались повреждены около 4 автомобилей. Пострадали не менее 24 человек.

Правоохранительные органы задержали владельца взорвавшегося автомобиля. Отмечалось, что россиян среди погибших и пострадавших нет.

