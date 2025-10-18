Форма поиска по сайту

18 октября, 11:07

Политика

Афганистан и Пакистан проведут переговоры в Катаре для урегулирования конфликта

Фото: 123RF/sophiejames

Делегации Афганистана и Пакистана проведут 18 октября в Катаре переговоры для урегулирования конфликта, сообщил в соцсети Х официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид.

Он уточнил, что высокопоставленная делегация "Исламского эмирата Афганистан" во главе с министром обороны Мохаммадом Якубом уже выехала в Доху.

Вечером 11 октября стало известно о боях на афганско-пакистанской границе. Боестолкновения наблюдались вдоль линии Дюранда, включая провинции Кунар, Нангархар, Гельменд и уезд Шорабак в провинции Кандагар.

На следующий день афганское Минобороны заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана. По данным ведомства, это был ответ на неоднократные нарушения суверенитета страны и авиаудары со стороны Исламабада.

15 октября столкновения на афганско-пакистанской границе возобновились. Они произошли между талибами и пакистанскими пограничниками.

Новости мира: 15 человек погибли в Афганистане из-за столкновений на границе с Пакистаном

политиказа рубежом

