15 октября, 09:20

TOLOnews: на границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения

Столкновения возобновились на границе Пакистана и Афганистана

Фото: depositphotos/palinchak

Столкновения возобновились на границе Пакистана и Афганистана. Об этом сообщает RT со ссылкой на TOLOnews.

Боестолкновения произошли между талибами и пакистанскими пограничниками. При этом обе стороны используют тяжелое оружие.

Пока точных сведений о потерях и повреждениях не поступало.

Вечером 11 октября СМИ сообщали о тяжелых боях на афганско-пакистанской границе. Боестолкновения наблюдались вдоль линии Дюранда, включая провинции Кунар, Нангархар, Гельменд и уезд Шорабак в провинции Кандагар.

При этом спустя время сразу несколько пакистанских подразделений якобы покинули свои позиции и отступили. На следующий день Минобороны Афганистана объявило об успешном окончании "операции возмездия" против центров сил Пакистана.

В ведомстве отметили, что таким образом они ответили на неоднократные нарушения суверенитета страны со стороны Пакистана, а также на авиаудары по территории Афганистана. В результате боев, как сообщали СМИ, погибли пять пакистанских военных, еще двое получили различные ранения.

Верховный лидер Афганистана отключил интернет во всей стране

