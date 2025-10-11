Tolo: масштабные боестолкновения начались на границе Афганистана с Пакистаном

Фото: AP Photo/Anjum Naveed

Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе, сообщает новостной портал Tolo news со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что афганские войска и пакистанская армия ведут бои вдоль линии Дюранда, включая провинции Кунар, Нангархар и Гельменд. Также известно о боях в уезде Шорабак провинции Кандагар.

При этом ряд пакистанских подразделений якобы покинул свои позиции и отступил. В это же время сообщается о якобы пяти погибших военных Пакистана и еще двух раненых.

