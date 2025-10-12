Минобороны Афганистана сообщило о завершении операции против Пакистана

Фото: ТАСС/EPA/JALIL REZAYEE

Минобороны Афганистана объявило об успешном окончании "операции возмездия" против центров сил Пакистана вдоль линии Дюранда. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

В министерстве подчеркнули, что данная операция стала ответом на неоднократные нарушения суверенитета страны со стороны пакистанских военных, а также на авиаудары по территории Афганистана.

"Если пакистанская сторона вновь нарушит суверенитет Афганистана, наши Вооруженные силы готовы защищать границы страны и будут реагировать решительно", – добавили в Минобороны.

Вечером 11 октября СМИ сообщали о тяжелых боях на афганско-пакистанской границе. Боестолкновения велись вдоль линии Дюранда, включая провинции Кунар, Нангархар, Гельменд и уезд Шорабак в провинции Кандагар.

При этом ряд пакистанских подразделений якобы покинул свои позиции и отступил. По данным журналистов, в результате боев якобы погибли пять военных Пакистана, еще двое получили различные ранения.