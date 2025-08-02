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Индийский премьер-министр Нарендра Моди пригрозил Пакистану ракетными ударами BrahMos в случае новой атаки террористов на Индию. Об этом сообщает ТАСС.

"В Пакистане одно только упоминание BrahMos не дает спать по ночам. Ракеты BrahMos из (индийского штата. – Прим. ред.) Уттар-Прадеш поразят террористов в случае новой атаки", – подчеркнул он.

Крылатые ракет BrahMos производятся на совместном российско-индийском предприятии.

Ранее Моди отметил важность российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном. Он также назвал фантастической координацию действий техники и силы людей во время операции "Синдур".

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

О прекращении огня на земле, в воздухе и на море стороны договорились 10 мая. Первая спокойная ночь на линии соприкосновения была зафиксирована 12 мая. По словам представителя Минобороны Индии подполковника Сунила Бартвала, тогда не произошло ни одного боестолкновения.