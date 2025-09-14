Фото: телеграм-канал "Новости Владивостока и Края"

Неизвестный устроил стрельбу во Владивостоке, говорится в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 13 сентября 2025 года в ночное время в районе улицы Некрасовской во Владивостоке группа лиц нарушала общественный порядок. Один из участников происшествия демонстративно произвел выстрелы из предмета, похожего на пистолет", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по инициативе прокуратуры органами внутренних дел было организовано проведение процессуальной проверки.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что стрельба произошла возле китайского кафе.

Ранее подростки устроили стрельбу из ракетниц возле станции метро "Проспект Просвещения" в Санкт-Петербурге. По данным регионального управления МВД, на проспекте Энгельса произошел конфликт между двумя группами молодых людей.

После четверо неизвестных обстреляли своих оппонентов из пиротехники. В результате в отделение были доставлены двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. После опроса их передали законным представителям.

