Москва онлайн покажет проведение акции "Географический диктант"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

30 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за проведением просветительской акции "Географический диктант".

Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года. Его организатором является Русское географическое общество. В первый год диктант прошел во всех регионах России на 210 специальных площадках, общее число участников тогда составило около 72 тысяч человек. В 2020 году диктант прошел уже в 109 странах, включая Россию. Число участников ежегодно увеличивается.

Диктант включает в себя две группы вопросов: в первую входят десять заданий, основанных на общеизвестных фактах, а во вторую – тридцать вопросов повышенной сложности.

Смотрите прямую трансляцию 30 октября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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