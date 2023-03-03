Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 15:00

Город

Коммунальный флот начали готовить к открытию навигации в столице

Коммунальный флот начали готовить к открытию навигации в столице

Новости часа: движение на Кутузовском проспекте в сторону области восстановили после ДТП

"Актуальный репортаж": сериал о группе "Король и Шут" вышел в РФ

Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро

Инженерная подготовка перед благоустройством началась на Южном речном вокзале в Москве

Новости часа: почти 300 машин стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Фестиваль "Московская студенческая весна" стартовал в столице

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 69 километров

Собянин рассказал, как изменились за 12 лет Отрадное, Южное и Северное Медведково

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

В Москве начали готовить к открытию навигации коммунальный флот. Он занимается очисткой Москвы-реки и Яузы. В прошлом году эти суда собрали около 600 тонн плавающего мусора.

В коммунальный флот входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они ежедневно занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения водоемов и убирают иловый осадок.

Специалисты рассказали о процессе подготовки судов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика