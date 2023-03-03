Коммунальный флот начали готовить к открытию навигации в столице

В Москве начали готовить к открытию навигации коммунальный флот. Он занимается очисткой Москвы-реки и Яузы. В прошлом году эти суда собрали около 600 тонн плавающего мусора.

В коммунальный флот входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они ежедневно занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения водоемов и убирают иловый осадок.

Специалисты рассказали о процессе подготовки судов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.