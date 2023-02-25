Южный речной вокзал планируется открыть в конце апреля – Ликсутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Южный речной вокзал в Москве планируется могут открыть после реконструкции уже в двадцатых числах апреля. Об этом в интервью Москве 24 рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"Наш план – открыть Южный речной вокзал к дате [начала] речной навигации. Это примерно 22, 23, 24 апреля. Рассчитываем, что вокзал [к этому времени] будет полностью готов после реконструкции", – сказал он.

Он также рассказал, что в ходе работ специалисты постарались сохранить изначальную архитектурную концепцию здания, при этом дополнив ее так, чтобы речной вокзал был удобен современным пассажирам. В частности, там будет более просторная зона ожидания, появятся различные кафе.

Ликсутов отметил, что в прошлом году спрос на речные поездки в Москве увеличился примерно на 30%. В связи с этим он уверен, что Южный речной вокзал после открытия станет востребованным транспортным узлом.

С него можно будет отправиться в Нижний Новгород, Углич, Казань и другие города. Кроме того, он станет одной из остановок второго речного маршрута, запуск которого запланирован ближе к октябрю текущего года.

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