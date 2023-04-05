Участниками "Московской музейной недели" с начала года стали 250 тыс человек – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участниками "Московской музейной недели" с начала года стали 250 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Акцию проводим с 2019 года. Каждую третью неделю месяца москвичи и туристы могут бесплатно сходить в городские музеи и выставочные залы", – отметил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, следующая музейная неделя пройдет с 10 по 16 апреля.

В рамках акции желающие смогут посетить выставку "Почему их так назвали" в Государственном Дарвиновском музее. Гости узнают, почему, например, цаплю назвали цаплей. Кроме того, экспозиция о художественном предмете "Основные элементы" ждет посетителей в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно". В десяти музейных залах покажут уникальные экспонаты из стекла, фарфора, керамики и металла.

В Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке будет доступна для посещения выставка "Столетье безумно и мудро…", которая посвящена русской культуре XVIII века.

С полным перечнем программы жители и гости столицы могут ознакомиться на сайте "Московской музейной недели".

Ранее министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала, что акция "Ночь музеев" пройдет в России 20 мая.

По ее словам, тема всероссийской акции созвучна с Годом педагога и наставника – "История и истории". Мероприятия будут посвящены не только сохранению памяти и российским духовно-нравственным ценностям, но и отдельным героям, наставникам, определенным событиям, коллекциям и научным открытиям.



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