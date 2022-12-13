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13 декабря, 18:05

Город

"Мой район": детские поликлиники. Войковская

"Мой район": детские поликлиники. Войковская

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Программа реконструкций поликлиник в столице стартовала в 2019 году. Она стоит на трех китах: доступность, технологичность и комфортность.

Главной героиней программы стала Шахло Валерьевна Миракилова – педиатр из детской городской поликлиники № 133. Она рассказала о том, как изменилась поликлиника, в которой она работает восемь лет.

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка, сравнит советские поликлиники и современные. А певец Владимир Левкин с дочкой расскажут про детскую поликлинику в своем районе.

Об этом – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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