"Мой район": детские поликлиники. Войковская

Программа реконструкций поликлиник в столице стартовала в 2019 году. Она стоит на трех китах: доступность, технологичность и комфортность.

Главной героиней программы стала Шахло Валерьевна Миракилова – педиатр из детской городской поликлиники № 133. Она рассказала о том, как изменилась поликлиника, в которой она работает восемь лет.

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка, сравнит советские поликлиники и современные. А певец Владимир Левкин с дочкой расскажут про детскую поликлинику в своем районе.

Об этом – в программе "Мой район".