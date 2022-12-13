Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

"Соответствующие проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что планируется построить два образовательных объекта в районах Южнопортовом и Филевский Парк, три офисных центра, два из которых появятся в поселении Внуковском и один в районе Раменки. Также планируется возвести два промышленных комплекса в Зеленограде.

Уточняется, что общая площадь будущих объектов составляет 154,4 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать в городе около 15,5 тысячи рабочих мест.

"Инвестиции в реализацию проектов – свыше 15,6 миллиарда рублей", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что программу стимулирования создания мест приложения труда утвердило столичное правительство в 2019 году. Она предполагает предоставление льгот инвесторам на строительство объектов промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и другие.

В настоящее время одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объеме 138,6 миллиарда рублей, что позволит создать более 53 тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно, что деловой центр, школу и детский сад построят в столичном районе Хорошево-Мнёвники на средства инвесторов в рамках городской программы создания мест приложения труда. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечал, что 1 786 новых рабочих мест появится для специалистов розничной торговли и сферы различных услуг, а также для учителей и воспитателей.

Отмечалось, что деловой центр площадью 56 тысяч квадратных метров расположится рядом со строящимся жилым комплексом на улице Шеногина. Застройщик инвестирует в реализацию этого проекта 7,4 миллиарда рублей.

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