Трамваи №7 и 50 задерживаются на улице Дурова из-за ДТП

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Трамваи двух маршрутов задерживаются на улице Дурова в столице из-за ДТП на путях, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На улице Дурова (в районе остановки "Театр зверей имени Дурова") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи №7 и 50", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что маршруты временно изменены. Жителей столицы попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что скорость движения трамваев в столице в среднем может увеличиться почти на 30% к следующему году. Он отметил, что в настоящее время идет модернизация трамвайных путей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!