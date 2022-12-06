07:46Транспорт
Трамваи №7 и 50 задерживаются на улице Дурова из-за ДТП
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Трамваи двух маршрутов задерживаются на улице Дурова в столице из-за ДТП на путях, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"На улице Дурова (в районе остановки "Театр зверей имени Дурова") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи №7 и 50", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что маршруты временно изменены. Жителей столицы попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что скорость движения трамваев в столице в среднем может увеличиться почти на 30% к следующему году. Он отметил, что в настоящее время идет модернизация трамвайных путей.
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