16:36События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную кинофестивалю "Циолковский"
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
6 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная IV Международному кинофестивалю фильмов и программ о космосе "Циолковский". Фестиваль пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля.
О программе расскажут:
- президент кинофестиваля, режиссер, продюсер Игорь Угольников;
- журналист, писатель, программный директор кинофестиваля (документальные фильмы) Игорь Прокопенко;
- программный директор кинофестиваля (игровые фильмы, анимация и ретроспективы) Ирина Сошникова;
- директор Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского (Калуга), председатель жюри кинофестиваля Наталья Абакумова;
- член жюри кинофестиваля, телеведущий Леонид Якубович.
Смотрите прямую трансляцию 6 апреля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!