Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную кинофестивалю "Циолковский"

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

6 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная IV Международному кинофестивалю фильмов и программ о космосе "Циолковский". Фестиваль пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля.

О программе расскажут:



президент кинофестиваля, режиссер, продюсер Игорь Угольников;

журналист, писатель, программный директор кинофестиваля (документальные фильмы) Игорь Прокопенко;

программный директор кинофестиваля (игровые фильмы, анимация и ретроспективы) Ирина Сошникова;

директор Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского (Калуга), председатель жюри кинофестиваля Наталья Абакумова;

член жюри кинофестиваля, телеведущий Леонид Якубович.

Смотрите прямую трансляцию 6 апреля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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