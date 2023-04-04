14:30Политика
Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал не допускать коррупционных схем при поддержке технологичных проектов. Об этом президент заявил на заседании президиума Госсовета.
В больницах Петербурга после теракта остаются 24 человека, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили власти города.
Ситуация по кори контролируемая, но в ряде регионов выросла заболеваемость. Об этом сообщил Роспотребнадзор.