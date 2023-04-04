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Политика

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Путин заявил, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей с РФ

Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Путин назвал повышение реальных доходов россиян главной задачей страны

Новости часа: Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Новости часа: Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

В Кремле назвали терактом убийство военкора Владлена Татарского

Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал не допускать коррупционных схем при поддержке технологичных проектов. Об этом президент заявил на заседании президиума Госсовета.

В больницах Петербурга после теракта остаются 24 человека, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили власти города.

Ситуация по кори контролируемая, но в ряде регионов выросла заболеваемость. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

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