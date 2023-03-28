Путин и Лукашенко могут обсудить вопросы безопасности на Высшем госсовете – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут затронуть вопросы безопасности в рамках заседания Высшего государственного совета, которое состоится в апреле. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, приоритетной остается тема развития Союзного государства.

"При необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью. Тем более тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной", – добавил он.

Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что уже состоялись контакты на уровне министров и премьеров двух стран в рамках подготовки к Высшему госсовету.

В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, обучение экипажей начнется 3 апреля, а 1 июля закончится строительство спецхранилища.

В свою очередь, в пресс-службе белорусского МИД отметили, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.

Во внешнеполитическом ведомстве республики подчеркнули, что военное сотрудничество Белоруссии и России реализуется в строгом соответствии с международным правом.



Москва и Минск продолжат работать над обеспечением безопасности двух стран – Путин

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