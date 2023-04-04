Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область, где проведет заседание президиума Госсовета, сообщает ТАСС.

Президент посетил завод "Тулажелдормаш", который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

Заседание президиума Госсовета Путин проведет в режиме видеоконференции. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций. Запланированы выступления губернатора Тульской области, председателя комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексея Дюмина и зампредседателя правительства – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на этой неделе организует большое заседание российского Совета безопасности. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Последнее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ прошло 31 марта. Полноформатные собрания Совета безопасности РФ ("большой" Совбез) проходят реже, крайнее такое мероприятие состоялось в октябре 2022 года.

Кроме того, 6 апреля состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с Путиным пройдет на день раньше, 5 апреля.

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