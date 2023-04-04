Путин заявил о росте экспорта сельхозпродукции из России

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За последнее время экспорт сельскохозяйственной продукции из России заметно вырос в несколько раз. Таким мнением во время общения со специалистами завода "Тулажелдормаш" поделился Владимир Путин.

"Экспорт вырос в разы. А импорт как раз, наоборот, сократился", – цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства добавил, что на данный момент российская сторона экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в РФ значительно поднялось сельскохозяйственное производство. Данный рост помог государству выйти на первое место по количеству экспортируемого зерна.

Вместе с этим эксперт рассказал, что сельхозпродукция из РФ попадает в Европу через Польшу с белорусского плацдарма по схеме, похожей на параллельный импорт.

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