Приватизация принесла в бюджет РФ 11 млрд рублей с начала этого года

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Поступления от приватизации корпоративных активов, а также имущества госказны в федеральный бюджет РФ на конец июня 2024 года составили 11,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росимущество.

Как отметило издание, это в 10 раз превышает прогноз. В прошлом году ожидалось, что поступления на конец 2024 года окажутся на уровне в 1,2 миллиарда рублей. Однако позже прогноз скорректировали и повысили до 7 миллиардов рублей.

В Минфине РФ подчеркнули, что на доходы от приватизации влияют стоимость продаваемых активов и их рыночная привлекательность. По данным ведомства, в апреле было продано 100% акций АО "Росспиртпром", благодаря которым бюджет получил более 8 миллиардов рублей. Также в этом году были перечислены средства от продажи акций компаний ООО "Терней золото" (1,2 миллиарда рублей), АО "Ремэнергомеханизация" (820 миллионов), АО "Электроагрегат" (200 миллионов).

По данным Счетной палаты РФ, методика оценки Росимущества не учитывает сделки, которые не входят в программу приватизации. Вместе с тем эти продажи приносят существенные поступления.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что изъятие акций у миноритариев, купивших их на торгах, может привести к уходу инвесторов на зарубежные площадки. По ее словам, в такой ситуации невозможно говорить о двукратном росте капитализации рынка. В результате изъятия будет подорвано доверие к биржевой торговле.

