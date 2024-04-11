Производитель "Кубань-вино" перешел в собственность государства

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Крупнейший отечественный производитель вина "Кубань-вино" перешел в собственность Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Теперь государство обладает 100% капиталом фирмы. До этого собственником актива являлась группа компаний "Ариант". Такие же изменения коснулись и других организаций – агрофирмы "Южная", производителя вин "Центр пищевой индустрии – Ариант" и агрофирмы "Ариант".

"Кубань-вино" входила в число других компаний, изъятых у владельцев при разбирательствах по Челябинскому электрометаллургическому комбинату (ЧЭМК).

Генпрокуратура России в феврале текущего года потребовала конфисковать в пользу государства три завода ЧЭМК в связи с незаконной приватизацией в 1990-х годах.

В иске говорилось, что в феврале 2023 года Юрий Антипов, получив 100% акций, оформил активы на свое АО "Компания "Эталон", из-за чего предприятия оказались под контролем резидентов недружественных государств. В начале апреля суд удовлетворил требования ГП и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК и "Эталона" неосновательное обогащение в размере 105 миллиардов рублей.