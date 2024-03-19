Генпрокуратура потребовала вернуть в казну 13 участков элитного поселка в Барвихе

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Генпрокуратура РФ потребовала вернуть в казну государства 13 участков бывших земель санатория управделами президента, а ныне территорию элитного поселка в Барвихе. Об этом пишет РБК.

Речь идет о земельных участках в поселке Барвиха и деревне Жуковке, которые, по мнению ведомства, были незаконно приватизированы в начале 2000-х годов. Иск был подан в Одинцовский суд Московской области в конце января 2024 года.

Спорными землями являются часть земель санатория, которые с 1994 года находились в ведении управления делами президента, пишет издание. По версии Генпрокуратуры, из государственной собственности были незаконно изъяты 99 гектаров территории. Лесной участок был выведен из государственной собственности и оказался в руках частного инвестора, определившего земли под ИЖС.

Инвестором стала, по данным журналистов, фирма "Кантри-Про", которая получила земли взамен на реконструкцию усадьбы и благоустройство территории. По версии ведомства, в заблуждение были введены и власти Подмосковья, которые разрешили передачу земель в 2001 году.

По данным иска, за 13 участков компания заплатила всего 54 миллиона рублей, хотя их рыночная цена составляла тогда 13 миллиардов рублей. Также, в обход закона, якобы не были проведены торги. Позднее, по версии ведомства, "Кантри-Про" раздробила земли с целью перепродажи участков под строительство домов. В 2009 году она перестала функционировать, добавили в издании.



Теперь ответчиками по делу выступают владельцы 13 участков, которые приобрели их с 2013 по 2022 год. Ряд владельцев уверены, пишут журналисты, что доводы истца ошибочны. В доказательство один из третьих лиц приводит постановление губернатора Московской области, который отказался от всего участка в 2001 году.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура РФ требует вернуть в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого машиностроения. Ведомство просит суд истребовать акции завода, которые находятся в собственности ряда юридических и физических лиц, включая ООО "Техинвест" и "Инвестпроект".