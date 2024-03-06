06 марта, 11:14Экономика
Собственники ЧЭМК оспорили передачу заводов государству
Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов
Собственники Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила подали жалобу на решение суда о передаче в собственность государства акций их заводов. Об этом следует из картотеки арбитражного суда Свердловской области.
Кроме того, аналогичные меры приняли АО "Кузнецкие ферросплавы" и АО "Серовский завод ферросплавов".
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать в пользу государства три завода ЧЭМК в связи с незаконной приватизацией, которая была осуществлена в 1990-х годах. Ответчиками по делу стали Серовский завод ферросплавов, Челябинский электрометаллургический комбинат и Кузнецкий завод ферросплавов.
При этом, по информации СМИ, активы предприятия были выведены за границу для того, чтобы нанести ущерб национальным интересам, обороне и безопасности России.
26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче акций заводов в собственность государства.
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