Суд удовлетворил иск о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК

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Арбитражный суд Челябинской области взыскал с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и АО "Компания "Эталон" неосновательное обогащение в размере 105 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать в пользу государства три завода ЧЭМК в связи с незаконной приватизацией, которая была осуществлена в 1990-х годах. Ответчиками по делу стали Серовский завод ферросплавов, Челябинский электрометаллургический комбинат и Кузнецкий завод ферросплавов.

В марте собственники Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов и его супруга Людмила подали жалобу на решение суда о передаче в собственность государства акций их заводов. Аналогичные меры приняли АО "Кузнецкие ферросплавы" и АО "Серовский завод ферросплавов".