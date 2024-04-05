05 апреля, 17:08Экономика
Суд удовлетворил иск о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК
Фото: ТАСС/Валерий Бушухин
Арбитражный суд Челябинской области взыскал с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и АО "Компания "Эталон" неосновательное обогащение в размере 105 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.
Таким образом, суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры.
Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать в пользу государства три завода ЧЭМК в связи с незаконной приватизацией, которая была осуществлена в 1990-х годах. Ответчиками по делу стали Серовский завод ферросплавов, Челябинский электрометаллургический комбинат и Кузнецкий завод ферросплавов.
В марте собственники Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов и его супруга Людмила подали жалобу на решение суда о передаче в собственность государства акций их заводов. Аналогичные меры приняли АО "Кузнецкие ферросплавы" и АО "Серовский завод ферросплавов".