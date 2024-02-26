Владелец Челябинского электрометаллургического комбината задержан по делу о мошенничестве

Фото: Следственный комитет РФ

Владельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Дело расследует МВД, а оперативные мероприятия проводит ФСБ РФ. При этом подробности дела не приводятся.

Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО крымского бизнесмена Дениса Азарова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и особо крупном мошенничестве. Он будет находиться под стражей до 8 апреля.

Азаров был генеральным директором двух ростовских угольных предприятий "Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит", которые в конце января Владимир Путин разрешил продать.



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