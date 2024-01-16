В Санкт-Петербурге суд арестовал счета экс-президента "Балтики" по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Илья Выдревич

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга продлил заключение под стражей до 29 марта бывшему президенту пивоваренной компании "Балтика" Денису Шерстенникову по делу о мошенничестве, а также арестовал счета и изъял автомобили мужчины. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов города.

По материалам суда, арест затронул 200 тысяч долларов и 100 тысяч евро, автомобили Skoda Kodiaq и Volvo XC 60.

Кроме того, суд принял решение о смягчении меры пресечения бывшему вице-президенту "Балтики" Антону Рогачевскому. Как заявлял следователь, который ходатайствовал об этом, смягчить приговор просили представители компании, чтобы подсудимый мог оказывать консультации по текущей деятельности "Балтики". При этом в суде сослались на признание Рогачевским вины по делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство об аресте Шерстенникова и Рогачевского по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В СМИ отмечали, что их подозревают в передаче датской компании Carlsberg прав на бренды пива компании.

Позже Шерстенникова заключили под стражу в рамках рассмотрения дела о мошенничестве до 30 декабря 2023 года. Сам мужчина просил о домашнем аресте или залоге на сумму в один миллион рублей.

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