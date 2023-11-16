Бывшего президента компании "Балтика" отправили в СИЗО

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Экс-главу компании "Балтика" Дениса Шерстенникова заключили под стражу в рамках рассмотрения дела о мошенничестве. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова. Суд избрал стражу по 30 декабря 2023 года", – сообщается в публикации.

При этом уточняется, что мужчина просил о домашнем аресте или залоге на сумму в один миллион рублей.

Ранее стало известно, что суд в Петербурге получил ходатайство об аресте Шерстенникова и вице-президента пивоваренной компании "Балтика" Антона Рогачевского. Мужчин обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации следствия, Рогачевский и Шерстенников вместе с неустановленными лицами 17 июля обманным путем приобрели в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко" на период с 2023 по 2042 год принадлежащее ООО ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности. Его стоимость – не менее 295,6 миллиона рублей.

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