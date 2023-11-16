Следствие потребовало арестовать двух топ-менеджеров "Балтики" за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Суд в Петербурге получил ходатайство об аресте президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова и ее вице-президента Антона Рогачевского. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Мужчины задержаны по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Как уточняли до этого в "Фонтанке", их подозревают в передаче датской компании Carlsberg прав на бренды пива компании.

По информации следствия, Рогачевский и Шерстенников вместе с неустановленными лицами 17 июля обманным путем приобрели в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко" на период с 2023 по 2042 год принадлежащее ООО ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности. Его стоимость – не менее 295,6 миллиона рублей.

Отмечается, что оно предусматривало возможность осуществления "Балтикой" экспортных поставок на территорию Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Киргизии, Туркмении. Следствие считает, что подобным образом фигуранты причинили ущерб компании и РФ в лице временного управляющего – Росимущества.

Ранее министерство финансов РФ ответило на обвинения главы компании Carlsberg в якобы "краже" пивоваренной компании "Балтика". По их информации, ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, а это не влечет за собой изменения структуры собственности.

До этого гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания не намерена идти на сделку, которая позволила бы узаконить передачу "Балтики" во временное управление Росимуществу, и обвинил российское правительство в краже бизнеса.

В июле 2023 года Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone и пивоваренной компании "Балтика", принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Однако позже Carlsberg заявила, что не получала уведомления о переходе от властей РФ.

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