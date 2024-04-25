Путин: речи о пересмотре приватизации в РФ не идет

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В России не обсуждают пересмотр приватизации, предприятия изымаются только в случае прямого ущерба безопасности страны. Об этом заявил Владимир Путин.



Президент отметил, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов.

"Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече. А о случаях, когда действие или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", – пояснил Путин.

Глава государства также добавил, что претензии к добропорядочным собственникам приватизированных предприятий неуместны. Говоря об этом, Путин пояснил, что речь идет об активах, приватизированных в начале 90-х годов по согласованию только с регионом. Сейчас предприятия успешно работают и позволяют обеспечивать национальную безопасность страны.

Ранее крупнейший отечественный производитель вина "Кубань-вино" перешел в собственность РФ. До этого собственником актива являлась группа компаний "Ариант". Сейчас же Россия владеет 100% акций компании.

